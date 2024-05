Flavio Briatore torna in Formula 1, ritrova Alonso e ha una missione precisa

Flavio Briatore torna in Formula 1, il piano del presidente Renault de Meo

Flavio Briatore ritorna in Formula Uno, il presidente della Renault Luca de Meo lo ha voluto fortemente per rilanciare l'Alpine. L'imprenditore quindi si rimette in pista dopo aver vinto due titoli mondiali. Dovrà risanare il team Alpine, in evidente e perdurante difficoltà. L’indiscrezione arriva dall'Inghilterra: il manager di Cuneo - riporta Il Corriere della Sera - ha accolto l’invito e sta già cercando di rafforzare il team francese attraverso una campagna acquisti tutt’altro che facile. Il suo ruolo è quello di uno speciale supervisore. Ritrova, ma da avversario, Fernando Alonso.

L’Alpine, denominazione scelta da Renault nel 2021 per promuovere i modelli stradali, - prosegue Il Corriere - non batte chiodo. Una fortunosa vittoria nel 2021 con Ocon in Ungheria, quarto posto tra i Costruttori nel 2022, sesto nel ‘23, due soli punti conquistati quest’anno in 8 gare, con la coppia Gasly-Ocon, frustrata e spesso protagonista di bisticci interni, come quello messo in scena poco dopo il via domenica a Montecarlo.