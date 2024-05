Fonseca-Milan dopo Pioli, tifosi contestano la scelta del club di Cardinale

Milan, addio di Pioli: "Grazie per l'indimenticabile scudetto"

Il Milan e Stefano Pioli si sono separati dopo cinque anni, 240 panchine e un bellissimo scudetto nel 2022 (senza dimenticare le qualificazioni in Champions, dove il Diavolo un anno fa arrivò in semifinale). Un addio annunciato e ora ufficiale con il club rossonero che ha usato parole belle e sentite per salutare l'allenatore emiliano ringraziando lui e il suo staff "per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club".

Milan, Pioli: "Profonda gratitudine"

A sua volta, Stefano Pioli "ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club ed esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".

Ma è già il momento di guardare oltre. Dopo Milan-Salernitana i rossoneri partiranno per l'Australia dove giocheranno un amichevole contro la Roma e in panchina siederà Daniele Bonera.

Milan-Paulo Fonseca (quasi) ci siamo: tifosi rossoneri contestano la scelta del nuovo allenatore

La prossima stagione? Tutto sembra portare, salvo clamorosi colpi di scena a Paulo Fonseca (da capire se contratto biennale o triennale) sulla panchina del Milan.

L'ex allenatore della Roma (quinto e settimo nella due stagioni con i giallorossi) sta per lasciare Lille dopo un biennio in Ligue 1 che ha visto la sua squadra quinta un anno fa e quarta quest'anno dietro a Psg-Monaco-Brest (conquistando la qualificazione preliminari di Champions).

Una scelta che sembra non convincere i tifosi che sognavano Antonio Conte o Roberto De Zerbi, eventualmente Thiago Motta (l'ormai ex mister del Bologna è vicino alla Juventus). Ma sui social emergono forti perplessità dei supporter rossoneri (è stata anche creata una petizione online). E in vista di Milan-Salernitana la curva Sud romperà il silenzio che ha iniziato da tre partite (Genoa, Cagliari e Torino) per dire addio a PIoli, Kjaer e Giroud, ma solo nel secondo tempo. I primi 45 minuti saranno ancora all'insegno del silenzio, come riporta Sport Mediaset, per contestare la scelta Fonseca.