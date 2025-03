Formula 1, la guida al Gp di Cina: orari, dove vederlo, scommesse

Formula 1, Leclerc e Lewis Hamilton cercano il riscatto Ferrari nel Gp di Cina

La Ferrari va a caccia del riscatto nel Gp di Cina (sul circuito di Shanghai), a una settimana dal debutto amaro in questo mondiale 2025 sul circuito australiano di Melbourne (Charles Leclerc ottavo e Lewis Hamilton decimo): parte la caccia a Lando Norris (vincitore) e Max Verstappen (secondo in scia dietro al pilota McLaren), con George Russel a completare il primo podio stagionale e un formidabile Kimi Antonelli quarto nel suo debutto in Formula 1.

GP Cina 2025 dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di Cina sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (e in streaming su SkyGo e NOW), mentre TV8 manderà in onda in chiaro in diretta le Qualifiche Sprint venerdì mattina e la Sprint sabato all’alba. Mentre la gara sarà trasmessa in differita.

GP Cina 2025: programma TV e orari delle sessioni

Venerdì 21 marzo



04:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

08:30 Qualifica Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

Sabato 22 marzo

04:00 Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

08:00 Qualifiche (Sky Sport F1)

Domenica 23 marzo

08:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 14:00)

Formula 1, Gp di Cina: telecronaca e programmi

Telecronaca di Carlo Vanzini, commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara con Race Anatomy: Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Lando Norris favorito per il Gp di Cina, Leclerc in seconda fila - Le quote dei bookmaker

I bookmaker di William Hill vedono una lotta a tre per la vittoria del Gp di Cina: favorito Lando Norris (1,29), a caccia del bis di vittorie in questo mondiale, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri (1,44) e Max Verstappen (1,50). Gli outsider? Ecco Charles Leclerc (2,62) che parte in 'seconda fila' e George Russel (2,75). Più staccati Lewis Hamilton (4,50) e Kimi Antonelli (6). Lontani Carlos Sainz (19), Alex Albon-Yuki Tsunoda (21).