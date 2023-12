Gerry Cardinale cerca un miliardo per mandare avanti il progetto Milan. E i soci arabi... - La Verità

Gerry Cardinale, progetto Milan: mister RedBird cerca un miliardo. I soci arabi - La Verità

Gerry Cardinale, proprietario del Milan con il fondo RedBird, starebbe cercando investitori, legati soprattutto al mondo arabo, per ripianare il prestito concesso da Elliott (vendor loan di circa 550 milioni di euro) quando ci fu il passaggio di mano a Casa Milan. Lo scrive La Verità, secondo cui la famiglia Singer - che guida il fondo Elliott - avrebbe fatto richiesta di un'accelerazione di restituzione del prestito che doveva essere saldato, secondo i patti, nell'agosto del 2025, inclusi gli interessi. Per questa ragione, secondo tali indiscrezioni Gerry Cardinale e Giorgio Furlani avrebbe fatto dei viaggi in Medio Oriente con l'obiettivo di cercare investitori che possano contribuire all'investimento.

Gerry Cardinale progetto Milan tra stadio e vendor loan

Che il progetto Milan di Gerry Cardinale sia ambizioso non ci piove. Il manager americano infatti sta proiettando il club rossonero a fare un salto di qualità fuori dal campo, con ovvia proiezione poi sulle prestazioni sportive. Ovviamente però il club rossonero diventetà più 'prezioso' quando avrà ufficialmente uno stadio proprietà: per questo il capo di RedBird sta accelerando sull'impianto di San Donato (alla luce di tutti gli ostacoli trovati a Milano nella costruzione di un nuovo stadio: dal nuovo San Siro all'idea La Maura poi svanita). Però prima del 2028 (secondo le previsioni più rosee) difficilmente il Milan avrà una nuova casa. Secondo la Verità, tra vendor loan e San Donato, Gerry Cardinale cerca circa un miliardo per rendere ancora più forte il suo progetto rossonero.

