Gilardino esonerato dal Genoa: al suo posto un ex campione della Juventus

Genoa, esonerato il tecnico Alberto Gilardino

Il Genoa ha esonerato il tecnico Alberto Gilardino. Si chiude dopo quasi due anni l'esperienza in rossoblù del tecnico biellese, arrivato nel dicembre del 2022 al posto di Alexander Blessin in Serie B e capace di riportare subito il Grifone in A e di salvarlo nella scorsa stagione. Quest'anno il Grifo è quindcesimo alla pari di Como e Cagliari a quota 10 in 12 giornate (+1 sul Lecce terz'ultimo e +2 su Monza e Venezia ultime). Il Genoa era reduce dal pareggio casalingo contro il Como e dalla vittoria per 1-0 sul campo del Parma.

Genoa, accordo raggiunto con Viera, sarà il nuovo allenatore

Sarà Patrick Viera il nuovo allenatore del Genoa, al posto dell'esonerato Alberto Gilardino. Il club rossoblù ha trovato l'accordo con il 48enne tecnico francese, ex centrocampista di Arsenal, Juventus, Inter e Francia. Da allenatore sulla panchina di Nizza, Crystal Palace e Strasburgo