Gran Galà del calcio, trionfo del Napoli

Il Gran Galà del Calcio AIC è andato agli archivi lunedì sera con il trionfo del Napoli. Il club campione d'Italia ha vinto il premio come miglior società per lo scudetto conquistato, a Luciano Spalletti il premio come miglior allenatore mentre Victor Osimhen è stato eletto miglior giocatore della serie A. E ancora: cinque calciatori del Napoli sono stati inseriti nella top 11 del campionato: davanti al milanista Mike Maignan in porta, ecco Di Lorenzo, Kim, Bastoni e Theo Hernandez nella difesa a 4, con Calhanoglu, Lobotka e Barella a centrocampo e il tridente d'attacco formato da Leao, Osimhen e Kvaratskhelia.

Leao, gonna e petto nudo: look da applausi dell'attaccante del Milan al Gran Galà del Calcio

Ma la notte degli Oscar del calcio è stato indimenticabile anche per altri protagonisti. Standing ovations per il look dell'attaccante del Milan Rafael Leao: il portoghese con petto nudo e gonna sicuramente si è aggiudicato il premio ideale come best look della manifestazione.

Giulia Salemi scollatura da infarto: sexy gol al Gran Galà del Calcio

E che spettacolo la passerella di Giulia Salemi al Galà del Calcio. La conduttrice e influencer (che presenta in queste settimane Ex on the Beach Italia 5 con Pierpaolo Pretelli su Paramount +) si è presentata con un vestito nero aderente con scollatura sensualissima da far girare la testa. Guarda le foto nella gallery.