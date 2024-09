I Friedkin fanno shopping nel calcio, dopo la Roma acquisita l'inglese Everton

I Friedkin acquisiscono l'Everton

Accordo raggiunto: il gruppo Friedkin, proprietario della Roma in Serie A, acquista anche l'Everton, club inglese di Liverpool. Dopo lo stop and go delle trattative nei mesi scorsi, e le indiscrezioni di queste ore, è stato diramato un comunicato ufficiale in cui si spiega che è stata formalizzata l'intesa per la vendita del pacchetto di maggioranza dell'Everton, in mano a Blue Heaven Holdings, al gruppo del magnate texano.

"Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group - si legge nella nota - confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell'Everton Football Club. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, anche da parte della Premier League, la Federcalcio e la Financial Conduct Authority".

Un portavoce di The Friedkin Group ha aggiunto: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull'assicurare le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l'ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock".