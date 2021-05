Ibra, CR7, Buffon e gli altri: il calcio non è (più) un gioco per giovani?

E' un record davvero curioso quello appena stabilito in Spagna da Jorge Molina: il centravanti del Granada, alla bella età di 39 anni, è il più vecchio calciatore a segnare sia al Real Madrid che al Barcellona nella stessa stagione della Liga.

Una stagione decisamente entusiasmante per l’esperto bomber, che non ha nessuna intenzione di smettere e, con un altro anno di contratto davanti a se’, afferma spavaldo: "Finché il fisico regge, vado avanti".

Il suo non è certo un caso isolato. Negli ultimi anni il calcio, non solo in Spagna, non è più un gioco per giovani baldanzosi. Complice una preparazione sempre più avanzata, si sta alzando molto l’età media degli eroi del pallone. In Italia lo sappiamo bene, visto che i protagonisti più celebrati, da Cristiano Ronaldo a Zlatan Ibrahimovic, non sono certo dei ragazzini alle prime armi!

Ma quali sono i giocatori più vecchi che ancora entusiasmano i tifosi di tutto il mondo?

Scoprilo nella nostra gallery!