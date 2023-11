Ibrahimovic al Milan: Non sarà Zlatan 'alla Maldini'. Ibra-Cardinale, la verità. Retroscena

Ibrahimovic-Milan, fumata bianca tra una o due settimane

Ibrahimovic al Milan parte III? Ci siamo. Quasi. La fumata bianca è stata praticamente trovata, ma, a dispetto delle ultime indiscrezioni, l'annuncio non sarà a ore. Difficile che arrivi prima della sfida di campionato con il Lecce (sabato promeriggio alle 15), secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it l'ufficialità sarà probabilmente nel giro di una o due settimane (quindi si va a cavallo della sosta per le Nazionali o poco oltre).

Ibrahimovic al Milan: non sarà Zlatan 'alla Maldini'

Il ruolo di Ibra al Milan? Se ne sono dette e scritte molte in queste ore, ma non trovano nessuna conferma le voci sulle competenze legate alle scelte di mercato. In quell'area a giugno è stata compiuta una scelta strategica molto chiara sul lavoro collegiale (Furlani, Moncada, Almstadt con il 'coach' Stefano Pioli) e Gerry Cardinale non ha intenzione di smontare o modificare il giocattolo rossonero a pochi mesi di distanza. Tutt'altro. Si va avanti su quella strada.

Non vedremo dunque un Ibrahimovic 'alla Maldini'. Né tantomeno troveremo il nome dello svedese nell'organigramma futuro del Milan. Sarà - e qui Affari conferma - un consulente esterno con accesso ovviamente a Milanello (portando al servizio della squadra tutto il suo carisma, l'esperienza e la leadership) così come a Casa Milan.

Ibrahimovic-Milan, consulente di Cardinale e di RedBird

Di più. Un consulente a tutto tondo di Gerry Cardinale, andando dunque oltre la logica di lavoro sul solo club rossonero, ma spaziando sul mondo RedBird che può offirire allo svedese spunti e idee di collaborazioni future anche sul fronte di media e showbiz. Non dimentichiamo da un lato che il fondo americano in questi dieci anni ha investito e contribuito a costruire marchi di alto profilo (da Skydance con Tom Cruise, ad Artists Equity con Ben Affleck e Matt Damon sino a SpringHill con LeBron James o la XFL di football americano lanciata con Dwayne "The Rock" Johnson). E dall'altro che Ibra è più di una leggenda del calcio (oltreché imprenditore di successo): chi non ricorda Zlatan brillante showman sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus, protagonista di spot pubblicitari di successo, piuttostto che sui set cinematografici (vedi il recente film Asterix e Obelix - Il regno di mezzo)?

E dunque Ibra-Milan potrebbe essere solo un pezzo del puzzle. Chissà, magari prossimamente vedremo anche lo svedese star e attore a Hollywood...