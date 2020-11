Ibrahimovic, arriva il film 'I am Zlatan' sulla vita del fuoriclasse del Milan

I am Zlatan, dopo il libro arriva il film sulla vita di Ibrahimovic. La pellicola uscirà nel 2021 e Lucky Red la distribuirà in Italia. Jens Sjogren ha diretto il biopic: l'attaccante del Milan è stato coinvolto come consulente in fase di sceneggiatura. Le riprese sono iniziate qualche settimana fa in Svezia e si concluderanno all’inizio del 2021 ad Amsterdam.

Ibrahimovic film, due attori per vestire i panni di Zlatan

Due gli attori scelti a interpretare il ruolo di Ibra sul grande schermo: uno è Dominic Bajraktari Andersson (Zlatan 11enne), l'altro è Granit Rushiti (tra i 17 ai 23 anni). Andrea Occhipinti, attore e fondatore della Lucky Red, ha spiegato: “Ibrahimovic è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema”.

Ibrahimovic film e... rinnovo con il Milan

Una notizia interessante per i tifosi del Milan (e non solo) che difficilmente si perderanno il film, ma che soprattutto aspettano una news ancora più bella: la notizia del rinnovo di Ibrahimovic con il Diavolo anche per la prossima stagione. Le trattative con Mino Raiola si apriranno prossimamente. Milan che tra l'altro con Raiola dovrà trovare l'intesa anche per Gigio Donnarumma, pure lui in scadenza a fine stagione. "In tempi non sospetti ho detto che i giocatori in scadenza non erano solo Donnarumma e Calhanoglu. Io ho giocato fino a 41 anni con questa maglia, ogni giocatore è diverso dagli altri, Ibra è speciale", ha detto nei giorni scorsi Paolo Maldini parlando del possibile rinnovo di Zlatan.