Ibrahimovic brucia le tappe, Leao sta meglio: Milan, ecco quando tornano

Ibrahimovic brucia le tappe per il rientro con il Milan

Ibrahimovic sta meglio. L'infortunio muscolare di Napoli si sta risolvendo e lo svedese non vede l'ora di tornare in campo con il suo Milan. Venerdì, alla vigilia della trasferta di domenica contro la Sampdoria, è previsto un test. Vedere Ibra a Marassi sarebbe un nuovo miracolo da parte di Zlatan. Al momento resta più probabile un rientro tra giovedì 10 dicembre sul campo dello Sparta Praga (se la partita dovesse essere decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League) e il match di San Siro del 13 contro il Parma. Insomma, un recupero nel giro di 18-21 giorni, in vista del tour de force pre-natalizio che vedrà il Milan affrontare in sequenza Genoa (a Marassi), Sassuolo (al Mapei Stadium) e Lazio (a San Siro).

Rafael Leao come Ibraimovic, recupero vicino per l'attaccante del Milan

Notizie confortanti anche da Rafael Leao. L'attaccante portoghese si era fermato per un problema muscolare nel finale della partita giocata con la maglia del Portogallo Under 21: anche lui sta meglio e i tempi di rientro sono simili a quelli di Ibrahimovic.

Bennacer pronto per Sampdoria-Milan

Chi è pronto a tornare in campionato dopo lo stop contro la Fiorentina, è Ismael Bennacer: il centrocampista algerino è recuperato e sarà a disposizione di Stefano Pioli (negativo al tampone così come il suo vice vice Giacomo Murelli: saranno in panchina per Milan-Celtic Glasgow) contro la Sampdoria.