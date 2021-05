Ibrahimovic infortunio: brutte notizie per il Milan, è più grave del previsto

Ibrahimovic infortunio: dalle ultime indiscrezioni per lo svedese la stagione sarebbe finita

E' stata una stagione decisamente travagliata per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero tra Covid-19 e infortuni ha saltato ben 21 partite tra campionato e coppe. Come se non bastasse, il bomber svedese ha sentito un forte fastidio al ginocchio sinistro (quindi non quello operato nel 2017) ed è stato costretto a uscire dal campo anzitempo nella vittoriosa sfida dei rossoneri con la Juventus all'Allianz Stadium. Si pensava che non si trattasse di un infortunio da poco ma pare proprio che le condizioni di Ibrahimovic siano più gravi del previsto.

Ibrahimovic infortunio: campionato finito, rischia anche l'Europeo

"Si tratta di una lieve distorsione, Zlatan non giocherà contro Torino e Cagliari, per la gara con l’Atalanta vediamo", ha dichiarato il tecnico Stefano Pioli alla vigilia della partite esterna con i granata. In realtà, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante dovrebbe saltare con elevata probabilità anche la sfida con l'Atalanta del 23 maggio, fondamentale nella corsa alla Champions League. Al momento non ci sono diagnosi ufficiali, dato che si esami strumentali verranno effettuati solo in settimana, ma lo stop per Ibrahimovic dovrebbe essere di 3-4 settimane. Il centravanti di Malmoe non dovrebbe quindi rischiare di saltare anche l'Europeo. Ibrahimovic ha riallacciato i rapporti con il ct della Svezia Janne Andersson e in cambio ha ottenuto la convocazione.