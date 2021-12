Ibrahimovic-Milan, "a vita". Milenkovic o... Il difensore per sostituire Kjaer

Ibrahimovic, "Milan tutta la vita? Speriamo"

Il contratto? ‘Un giorno scade, non sappiamo quando… Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà il Milan tutta la vita’. Parola di Ibrahimovic a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Si avvicina la partita di Champions League contro il Liverpoool che vede i rossoneri giocarsi una chance di passare agli ottavi di finale (ma il Porto non deve battere l'Atletico Madrid), Zlatan non è scaramantico: "Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Questa è una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va. Oggi la tua Sampdoria (riferendosi a Fazio grande tifoso della squadra blucerchiata) ha perso e io ti porto positività". Nel suo libro Ibrahimovic parla di Silvio Berlusconi: "Voleva sempre che dovevo tagliarmi i capelli ma io gli dicevo che la mia forza è nei capelli". Su Van Basten: "Mi ha messo in difficoltà perché quando sono arrivato all'Ajax ero giovane e mi paragonavano a lui. Non è stato facile mantenere le attese". Ibra e Ronaldo il 'Fenomeno': "Il più forte. Lo imitavo in campo ma faceva le cose con una velocità incredibile". Zlatan e Mourinho: "Grande amico e grande allenatore. Mi ha fatto crescere dentro e fuori dal campo". Ancelotti? "Grande persona e grande mister. Quando ha lasciato il PSG l'ho chiamato e gli ho detto 'ciao mister'. Lui mi ha risposto dicendomi di non chiamarlo più mister perché siamo amici". Ibra e Raiola? "Mino è tutto...un agente, un amico, un papà, più di un familiare. All'inizio della mia carriera mi ha aiutato molto"

Milenkovic o Luiz Felipe al Milan? Tesoretto con gli ottavi di Champions League

"Con il Liverpool in ballo 20 milioni. Budget per Milenkovic o Felipe": scrive la La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League del Milan contro i Reds. Il passaggio del turno porterebbe circa 20 milioni di euro nelle casse rossonere: Nikola Milenkovic della Fiorentina e Felipe Luiz della Lazio (il 24enne è scadenza a giugno 2022) diventerebbero piste più calde con il tesoretto Champions. In Franciasono stati accostati Badiashile del Monaco e Botman del Lille, in Belgio si è parlato di Lukumi del Genk. In attacco è rispuntato il nome di Jovic che al Real Madrid continua a non trovare molto spazio.