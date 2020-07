Milan, Ibrahimovic: "Forse ultime volte in cui i tifosi mi vedono dal vivo..."

"Resto al Milan? Vediamo, c'e' ancora un mese per divertirmi, ci sono cose che stanno succedendo qua su cui non abbiamo controllo. Puo' essere stata l'ultima volta che i tifosi mi hanno visto dal vivo. Sarebbe stato bello oggi con San Siro pieno di tifosi. Perche' lo dico? Leggete tra le righe", spiega Ibrahimovic, dopo il 4-2 del Milan contro la Juventus.

Zlatan è arrivato al Milan a gennaio e con lui la squadra ha svoltato... "Se fossi stato qua dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto, quello e' sicuro".

"Sono vecchio, non e' un segreto, ma l'eta' e' solo un numero. Mi sto allenando bene, ho un buon equilibrio. Non ho il fisico di quando avevo 20 anni ma faccio quello che posso. Con intelligenza ci arrivo, se non faccio la differenza non mi piace, non sto qua perche' sono una mascotte" spiega Ibrahimovic intervistato da Dazn.

Nel suo futuro c'e' un ruolo da allenatore? Ibra risponde con una battuta: "Sono presidente, allenatore giocatore, ma mi pagano solo come calciatore, e' l'unica cosa negativa".