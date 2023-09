Ibrahimovic, messaggio ai tifosi del Milan: "Ho detto a Pioli che..."

Ibrahimovic ai tifosi rossoneri: "Milan, andrà tutto bene. E ho detto a Pioli che sono pronto.."

"Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare domani (oggi, ndr), ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!": le parole di Ibrahimovic ai tifosi milanisti.





Ibrahimovic a Milanello, la verità sulle voci di ritorno al Milan

Zlatan nelle scorse ore è stato a Milanello (visita programmata da giorni). Dopo l'addio al calcio di tre mesi fa al termine di Milan-Verona (("Quando mi sono svegliato pioveva. Ho detto 'Pure Dio è triste". Qui conferenza d'addio al calcio) si parlò subito di possibile ruolo dirigenziale per Ibrahimovic come figura di riferimento e da tramite tra lo staff tecnico, i giocatori e la società: i tifosi sognano, al momento non sono previsti ingressi in società da parte di Zlatan. Però le porte sono aperte e chissà che nei prossimi mesi...

C'è anche Zlatan #Ibrahimovic oggi a Milanello alla vigilia della sfida in #ChampionsLeague del #Milan contro il Newcastle 🔴⚫🔥 pic.twitter.com/Hqv9B4CTfk — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 18, 2023

Ibra è arrivato una decina di minuti prima della seduta: jeans e t-shirt nera ha seguito il lavoro della squadra da da bordo-campo, parlando con Pioli e Murelli e poi con il duo Furlani-Moncada.



Zlatan #Ibrahimovic a colloquio con Stefano Pioli, vigilia di Milan Newcastle pic.twitter.com/WLcHUCq5c5 — Luca Maninetti (@LucaManinetti) September 18, 2023



