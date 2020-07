Ibrahimovic, sconticino al Milan: verso il rinnovo. E Donnarumma...

Ibrahimovic, sconticino al Milan: verso il rinnovo

La trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sta per entrare nella fase calda. Dopo il viaggio a Montecarlo, con Donnarumma - per parlare del futuro - con Mino Raiola, la prossima settimana l'agente incontrerà il club rossonero. La volontà di Ibra sembra decisamente orientata a proseguire con il Diavolo, però bisognerà trovare un accordo sull'ingaggio. La richiesta da 6 milioni netti a stagione potrebbe essere limata verso il basso a quota 5. Comunque ancora molto per i parametri di Elliott, ma il dialogo è aperto. Più difficile al momento l'opzione di spalmare l'ingaggio su 2 anni a 3 mln. Maldini e Massara nei giorni scorsi sono stati a Milanello in più di un'occasione e hanno parlato con Ibrahimovic. I tifosi del Milan possono decisamente sperare di rivedere lo svedese anche la prossima stagione in maglia rossonera.

Milan-Donnarumma avanti

Sul fronte Donnarumma si va verso un prolungamento per altri due anni oltre a quello restante. Da capire se verrà inserita una clausola da attivare in caso di ennesima mancata qualificazione alla Champions. Di sicuro la volontà di Gigio è quella di proseguire con la maglia del Milan che già lo ha visto tagliare il traguardo delle 200 partite giocare a soli 21 anni.

Milan vicino a Marc Roca

Trovano intanto conferme le voci che circolano da qualche giorno su Marc Roca al Milan: il 23enne centrocampista potrebbe arrivare dall'Espanyol per 15 milioni di euro. Non dimentichiamo che il club catalano è retrocesso in Segunda División e ha perso un po' di potere nelle trattative per la cessione del suo regista.

Milan-Calhanoglu rinnovo con clausola

Il Milan vuole chiudere a breve anche il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, negli scorsi giorni il club rossonero ha incontrato Gordon Stipic, procuratore del centrocampista turco, per parlare del rinnovo (contrattatto in scadenza nel 2021). La volontà delle parti è di proseguire insieme, anche qui è possibile l'inserimento di clausola rescissoria per il numero 10 del Milan.