Icardi al Milan, scommessa vincente per i rossoneri. Calciomercato rumors

GIROUD E DEZKO, MILAN A CACCIA DELL'ATTACCANTE SUL MERCATO

Giroud? Dzeko? Milan a caccia di un attaccante, forse anche due. I rossoneri cercano la prima punta giusta per il salto di qualità in vista della stagione che segnerà il ritorno in Champions League del Diavolo. Con Giroud i patti sono chiari: 4 milioni netti a stagione fino al 2023 (con eventuale opzione per il terzo anno), ma deve liberarsi a zero dal Chelsea. Dzeko? Piace, però la Roma al momento non lo libera o comunque servirebbe un'offerta di una certa importanza.

ICARDI-MILAN, SCOMMESSA VINCENTE

E la SNAI rilancia una suggestione di calciomercato che gira da settimane e affascina i tifosi milanisti: Mauro Icardi. L'ex Inter potrebbe decidere di lasciare il Psg (anche se nei giorni scorsi ha assicurato che non si muoverà da Parigi) e, come riporta Agipro, il ritorno a Milano, sulla sponda rossonera non è una impossibile. Icardi al Milan è pagato a quota a 5, stessa quota riservata anche ad Andrea Belotti (Gallo a un anno dalla scadenza di contratto, può essere l'anno del suo addio al Torino: piace anche alla Roma di Mourinho).

MILAN CALCIOMERCATO: JOVIC, BERARDI, ADLI E ZIYECH

Attenti però a Luka Jovic: quota 3 per il serbo che torna al Real Madrid dopo il prestito nell'Eintracht Francoforte e che in blanco potrebbe non avere spazio. In orbita Milan anche Domenico Berardi (rinforzerebbe la fascia destra: attenti però al 20enne francese Adli del Tolosa che può costare meno essendo in scadenza tra un anno e Hakim Ziyech del Chelsea, possibile occasione nelle ultime settimane di mercato) e Gianluca Scamacca pagati a 4 volte la posta. Molto più complicato arrivare a Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che piace tantissimo, ma costa anche (servirebbero 60 milioni per tentare Rocco Commisso) con il suo passaggio in rossonero che vale 10 volte la posta.