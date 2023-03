Icardi, foto da urlo di Wanda Nara con messaggio ai naviganti...

Icardi, la foto sul letto a Wanda Nara: "Tutti mettono 'like', ma sono io quello che scatta la foto"

Mauro Icardi posta una foto super sensuale di Wanda Nara a letto nelle sue storie social. E il testo (in spagnolo) è un messaggio chiaro e forte ai naviganti: "Tutti mettono 'like', ma sono io quello che scatta la foto". L'attaccante del Galatasaray (ottima stagione sin qui con 9 gol e 6 assist in 12 partite: e a fine stagione potrebbe tornare al Psg che lo ha prestato al club turco, anche se qualche voce di mercato in questi giorni parla di una possibile ipotesi Milan...) e l'imprenditrice-showgirl argentina sono più uniti che mai.

Icardi a Wanda Nara: "Ti amo e ti amerò per tutta la vita mia bella regina!"

Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano i 10 anni e, in un'altra story, l'ex capitano dell'Inter pubblica una foto insieme e scrive: "Lei, mia moglie, il mio unico amore, la regina del regno della mia vita, la madre delle mie figlie. Ti amo: 10 anni d'amore in cui abbiamo dovuto affrontare milioni di cose belle, altre meno belle. Abbiamo lottato contro l'invidia, contro le cattive vibrazioni, gli insulti, i tanti "pagliacci" che volevano salire su questo treno che solo noi sappiamo quanto è costato. Solo noi sappiamo quanto abbiamo dato di noi stessi per essere quello che siamo oggi. Ti amo e ti amerò per tutta la vita mia bella regina!".

Nei giorni scorsi era stata Wanda Nara a parlare del loro amore in un'intervista alle Belve di Francesca Fagnani: "Lui è mio marito e saremo, penso, per tutta la vita una famiglia", aveva detto. E ancora: "Sì, stiamo insieme. Non lo so se ci siamo rimessi insieme. Noi siamo sempre stati una famiglia, io ovviamente sono con Mauro da quasi dieci anni. Lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la sua vita con me". Francesca Fagnani: "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?" Wanda Nara, ridendo, risponde senza esitazione: "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week- end".

