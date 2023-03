Icardi, la sorella Ivana nuda nella piscina di un hotel. "Il vero lusso è..."

Icardi, la sorella Ivana nuda in piscina

"Il vero lusso è essere se stessi", scrive Ivana Icardi in un post social (“El verdadero lujo es ser uno mismo”). La sorella di Mauro posta una foto senza veli nella piscina di un hotel di Marbella, dove ha passato qualche giorno di relax. "Che sirena", le scrive uno dei suoi fans. "Questa foto è da infarto" commenta un altro follower.

Il pubblico italiano conosce la sorella dell'attaccante argentino in forza al Galatasaray (ma in prestito dal Psg che potrebbe riportarlo in Francia a fine stagione) per essere stata anche concorrente del Grande Fratello in passato (in una delle edizioni condotte da Barbara d'Urso). Ivana Icardi è single da qualche mese dopo la fine della storia con l'attore Hugo Sierra, dal quale un anno fa ha avuto la figlia Giorgia.

