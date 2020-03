Il calcio piange Peirò: addio a uno degli eroi della Grande Inter di Herrera

Fu il centravanti della Grande Inter di Helenio Herrera che vinse la Coppa dei Campioni nel '65 contro il Benfica. Il calcio piange Joaquin Peirò. Una vita tra Italia e Spagna: non solo Inter (dal '64 al '66), con cui vinse anche la Coppa Intercontinentale sempre nel '65, in Serie A anche Torino e Roma (con i giallorossi vinse una Coppa Italia nel '69). Madrileño di nascita, in patria giocò con Murcia e Atletico Madrid oltre alla Nazionale spagnola. E con i Colchoneros trionfò nella Coppa delle Coppe del 1962.

Quel gol al Liverpool...

Peirò era il numero 9 della Grande Inter di Helenio Herrera. Quella di Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Suarez, Corso. Lo si ricorda per il gran gol segnato al Liverpool nella semifinale di Coppa Campioni 1964-65, quando i nerazzurri rimontarono a San Siro la sconfitta per 3-1 subita ad Anfield nel match d'andata vincendo 3-0. Sorprese alle spalle il portiere Clemence che stava facendo rimbalzare il pallone, soffiandogli la sfera e segnando a porta vuota il gol del 2-0. Poi nell'Intercontinentale contro l'Independiente: quando segnò il primo gol nel 3-0 di San Siro che indirizzò il doppio confronto in favore dei nerazzurri.