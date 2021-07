Il gioco manageriale Football Manager introduce il calcio femminile

Football Manager, calcio femminile: Miles Jacobs, direttore dello studio di FM, ha annunciato ufficialmente l'introduzione del calcio femminile. La data è ancora ignota

Football Manager, la più celebre serie di videogiochi di managing calcistico al mondo, sta per lanciare un progetto “in background da un po’ di tempo”. Infatti Miles Jacobs, direttore della Sports Interactive, la società che produce il titolo videoludico, ha annunciato ufficialmente che il suo team sta lavorando sull’introduzione del calcio femminile. Per ora non è stata comunicata una data per l’aggiunta della nuova modalità, ma ci sono alte probabilità che non esordirà nella prossima edizione di Football Manager. Le intenzioni, stando a quanto dichiarato da Jacobs, non sono quelle di creare una versione del gioco dedicata esclusivamente al calcio femminile, ma piuttosto di integrare la nuova modalità alla classica edizione annuale.

Comunque, scrive sempre Jacobs, per implementare una simile novità è necessario moltissimo lavoro. Anzitutto, sul database, uno dei punti cardine del titolo, per il quale è necessario un grande lavoro di ricerca. Inoltre, adattare le donne ai modelli su cui sono costruiti i calciatori maschi pare non sia la scelta migliore. Infatti, dal punto di vista di animazioni grafiche, i modelli maschili farebbero risultare le donne “a muoversi come dei cowboy”. In ogni caso, sul Motion Capture il lavoro viene portato avanti già da tempo, anche grazie all’aiuto di Katie e Mollie Kmita, gemelle che militano rispettivamente nel Watford e nel West Ham.

A livello ancor più tecnico, Jacobs ha spiegato che introdurre il calcio femminile comporta una serie di passaggi lessicali riassumibili in più di 100.000 stringhe da riscrivere e poi tradurre in 19 lingue. Come anticipato prima, per ora non c’è nessuna data di rilascio ma Jacobs ha spiegato che si parla di un progetto pluriennale e dai costi abbastanza alti. Dunque, Football Manager entra nell’elenco di enti che stanno contribuendo a sollevare la “campana di vetro” che sta sopra il calcio femminile.