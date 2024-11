Ilary denuncia Totti, ma la polizia dà ragione all'ex Roma: "La bimba dormiva e con lei c'era la babysitter"

Ilary-Totti, l'ennesimo scontro: la polizia allertata: "Isabel è sola in casa, andate subito". Ma poi...

Continua lo scontro giudiziario tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Alla lunga trattativa per il divorzio con la questione degli assegni di mantenimento, i gioielli, le proprietà e tutto quello che apparteneva all'ex coppia, ora si aggiunge anche la denuncia presentata da Ilary nei confronti di Totti per "abbandono di minore". Secondo la conduttrice tv, infatti, Francesco avrebbe lasciato a casa da sola loro figlia Isabel di otto anni. Il tutto sarebbe emerso da una video-chiamata fatta alla bimba per la buonanotte. "È sola in casa andate per favore...". Quel grido d’allarme, nella ricostruzione che ne fa poi la polizia, sarebbe infondato.

È una serata di maggio 2023 quando una pattuglia della Questura - riporta Il Corriere della Sera - raggiunge l’abitazione di Francesco Totti a Roma nord. La mezzanotte è appena trascorsa. Gli agenti suonano e la donna che apre loro la porta chiarisce subito il proprio ruolo di tata. Si tratta di una signora che abita nel condominio. Altre volte Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso, le ha affidato il delicato incarico di fare da babysitter alla figlioletta di otto anni che in quel momento dorme tranquilla nella sua cameretta. La situazione appare sotto controllo. Gli agenti si rendono conto che non c’è reato, la bambina era sorvegliata. Nessuna segnalazione verrà presentata in Procura dove la questione verrà riaperta solo in seguito con l’invio della denuncia di Blasi.