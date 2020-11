Ilicic lancia l'Atalanta: Liverpool ko, espugnato l'Anfield Road

Josip Ilicic trascina l'Atalanta in un'altra storica impresa: la Dea espugna l'Anfield Road con un 2-0 al Liverpool di Klopp che cancella la sofferenza di quella manita (0-5) subita in casa venti giorni fa. Tra le italiane soltanto la Fiorentina era riuscita a violare il tempio dei Reds in Champions League (nel dicembre 2009) e in assoluto solo l'Atletico Madrid lo scorso marzo (ma ai supplementari) ci era riuscito negli ultimi sei anni. Anche se a molti è venuto il ricordo della storiaca vittoria del Genoa di Osvaldo Bagnoli ai quarti di Coppa Uefa nel 1992 con doppietta di Pato Aguilera.

E ora la squadra di Gasperini trova un nuovo sprint verso una volata per la qualificazione agli ottavi di Champions ancora incertissima: con i Reds a quota 9 punti e l'Ajax appaiato a quota 7, le ultime due giornate saranno decisive. Ora bisogna battere la Cenerentola Midtjylland nel prossimo turno, prima dello scontro diretto di Amsterdam nell'ultima giornata.

Ilicic è rinato: più forte di Covid e sfortuna. E l'Atalanta torna a volare

Missione possibile, a maggior ragione con un Ilicic in più nel motore. Prima il rigore decisivo in Nations League al Kosovo al 94° (2-1), ora il gol al Liverpool. Il 32enne sloveno vuole riprendere quel discorso interrotto la scorsa primavera (21 gol e 9 assist fino a marzo, un rendimento che per molti addetti ai lavori poteva portarlo a vincere il Pallone d'Oro) a causa di lockdown e covid.

"Josip ha avuto il Coronavirus e ha sofferto molto, cadendo in depressione. Nella vita può arrivare un momento in cui la testa ti esplode, ma per fortuna ora sta bene, è tornato ed è molto importante per noi", aveva raccontato il Papu Gomez alcune settimane fa.

"Se dovessi spiegare tutto dall'inizio, staremmo qui fino a domani", le parole di Ilicic nei giorni scorsi dopo il match con la sua nazionale. Il giocatore aveva ribadito l'importanza della sua famiglia in quei momenti: "Non voglio che nessuno viva quello che ho vissuto io, ma è passato, il calcio e la mia famiglia sono stati il più grande sostegno".

Gasperini: "Contento per Ilicic, è recuperato. Adesso ci giochiamo tutto con l'Ajax"

Gasperini può sorridere con il "Professore" Ilicic tornato in 'cattedra'. "Sono contento per lui, deve ritrovare la convinzione di tornare in area. Ha ritrovato la fiducia, ha fatto tanti gol così. Questo gol è davvero molto importante. E' un giocatore recuperato"

Ora la sfida in casa con il Verona per recuperare terreno in campionato (Atalanta settima con Napoli e Lazio a 14 punti) e poi il Midtjylland per fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di Champions. Con il pensiero che porta già al 9 dicembre. Gasp spiega: "La partita decisiva sarà con l'Ajax. Si dovrà vedere se avremo uno o due risultati a disposizione, abbiamo la qualificazione certa in Europa League. L'ambizione è quella di continuare in Champions, ci giocheremo tutto ad Amsterdam".