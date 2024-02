Immobile stende il Bayern Monaco. Tuchel rischio esonero: Lazio, assist a Mourinho?

Lazio all'Olimpico, Bayern battuto 1-0 con rigore di Immobile

Regalo di San Valentino della Lazio ai suoi tifosi: Bayern Monaco battuto per 1-0 all'Olimpico, decide Immobile su rigore nel secondo tempo. Completamente sovvertiti i pronostici dei bookmakers, che davano la vittoria dei bavaresi introno all'1,60 e quella dei padroni di casa sopra il 5,50. Già al secondo minuto Bayern vicino al vantaggio con Kimmich su suggerimento di Sané. Altra conclusione bavarese al settimo minuto di gioco con Kane che spreca un passaggio di Muller e da vicino supera la traversa. Al 10' è Musiala ad essere bloccato da un intervento della difesa biancoceleste che manda in angolo. Reazione Lazio con Immobile al 12', Neuer anticipa in uscita. Occasione al 22' con Luis Alberto che manda di poco fuori dall'incrocio con un gran tiro e ridà fiato e fiducia alla squadra italiana dopo il primo quarto d'ora abbondante di pressing dei tedeschi, che al 29' mandano al tiro Dayot Upamecano, palla sugli spalti. Riprende il Bayern e manda in conclusione Sané al 32', palla fuori di poco. Sfiora il gol Musiala dopo un'azione corale che vede l'assist finale di Goretzka, pallone sopra la traversa di Provedel di un soffio. Un minuto di recupero.

Ciro Immobile (foto Lapresse)



Il secondo tempo comincia nel segno della Lazio: lanciato da Luis Alberto Isaksen arriva faccia a faccia con Neuer e tira, il portiere bavarese respinge con i piedi, è il 48'. Dieci minuti dopo i padroni di casa perdono Hysaj per infortunio, al suo posto entra Lazzari a destra al 60', Marusic si sposta a sinistra. Il colpo di scena arriva al 66' dopo una formidabile azione in penetrazione di Immobile, in area viene malamente atterrato Isaksen da Upamecano: espulso (e giallo per Kimmich) e rigore per la Lazio. Calcia Immobile e segna spiazzando Neuer che si tuffa a destra, il tiro è alla sua sinistra. Subito dopo Sarri fa uscire sia Isaksen sia Immobile, sostituiti da Pedro e Castellanos. All'80' altre due sostituzioni, Gila accusa problemi addominali ed entra Patric dopo che Sarri aveva deciso di lasciar uscire Luis Alberto per Kamada. Lampo di Felipe Anderson innescato da Castellanos allo scadere del novantesimo per il raddoppio ma la palla esce lontano dalla porta. Cinque i minuti di recupero e la Lazio ancora attacca: nel secondo di recupero è Pedro a concludere di sinistro, Neuer blocca a due mani.

Immobile stende il Bayern Monaco. Tuchel rischio esonero: Lazio, assist a Mourinho?

Momento nero e stagione non positiva sin qui per il Bayern Monaco: sconfitta in Champions League contro la Lazio (anche se c'è spazio per rimediare nel ritorno degli ottavi di Champions League) che arriva dopo il pesante ko sul campo del Bayer Leverkusen (0-3) con i rivali che vanno a +5 in vetta alla Bundesliga. Senza dimenticare la Supercoppa di agosto andata al Lipsia e l’eliminazione in Coppa di Germania per mano del Saarbrucken - formazione di terza divisione. Sono 10 le partite perse in 43 partite.

La Bild titola “allarme rosso” e sopra al capo di mister Tuchel le nubi sono nere. Le voci di esonero girano. Addirittura si parla di Mourinho. Lo Special One che tornerebbe subito in panchina dopo l'addio alla Roma. "Sta imparando il tedesco", era l'indiscrezione riportata dalla Bild. Insomma questa sconfitta della Lazio potrebbe essere un involontario assist per Mou. Con il rischio però di trovarselo in panchina in un nuovo 'derby' nel ritorno fissato per il 5 marzo. Possibili soluzioni più temporanee portano ad Hansi Flick, ancora sotto contratto con il Bayern Monaco o un traghettatore interno che cerchi di terminare la stagione nel modo più dignitoso possibile. "Io preoccupato per il mio futuro? No", ha detto Tuchel dopo la partita. La palla passa alla dirigenza bavarese.