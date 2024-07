Insigne costa la poltrona al presidente del Toronto: il suo acquisto è stato un fallimento

Bill Manning ha lasciato la presidenza del Toronto Fc squadra di Mls in cui militano Insigne e Bernardeschi. Proprio l’ex Napoli è fra le cause che hanno portato alla rottura del rapporto tra club e presidente. Secondo quanto riporta The Athletic, fra le cause che hanno condotto alla separazione tra Toronto Fc e il presidente Manning c’è anche Insigne. Lo riporta il sito Il Napolista. I diversi acquisti voluti, avallati e portati avanti da Manning non hanno prodotto i risultati sperati. Insigne doveva essere la stella che avrebbe portato al successo il Toronto. Invece non è stato così:

Considerato che il Toronto FC ha speso tanto quanto qualsiasi altro club della Mls nelle ultime stagioni ma non raggiunge i playoff dalla stagione 2020, un cambiamento al vertice sembrava necessario. Sì, Jason Hernandez è il direttore generale del club da giugno 2023. Ma è stato Manning a progettare alcuni degli acquisti più importanti del club, tra cui Lorenzo Insigne. Nonostante Insigne abbia il secondo compenso garantito più alto in Mls questa stagione (15,4 milioni di dollari, dietro solo a Messi), l’attaccante italiano, che Manning ha voluti a tutti i costi, non ha prodotto nulla di tutto quello che ci si aspettava da un calciatore della sua storia e del suo stipendio. Manning ha anche spinto il club a ingaggiare gli allenatori John Herdman e Bob Bradley. Nessuno dei due ha vinto qualcosa. Manning ha assunto quattro allenatori durante il suo mandato. È raro che un manager apporti così tanti cambiamenti senza essere ritenuto responsabile per la mancanza di risultati sul campo. Il mancato successo del club sul campo può essere, almeno in parte, responsabilità di Manning.

“Il Toronto FC ha consensualmente interrotto il rapporto con il presidente Bill Manning, come annunciato dal club giovedì. Manning ha contribuito a inaugurare l’era più prospera nella storia del club, ingaggiando giocatori di alto profilo come Sebastian Giovinco, Michael Bradley e Jozy Altidore. Quel periodo iniziale di successo si è rivelato difficile da mantenere negli ultimi anni, con Toronto che non è riuscita a qualificarsi per i playoff della Audi Mls Cup dalla stagione 2020. Ciononostante il club ha portato il leggendario allenatore Bob Bradley, e ha anche acquisito le superstar italiane Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, nel 2022. Senza vittorie nelle ultime nove partite di campionato e con una serie di sei sconfitte consecutive, Toronto è al nono posto nella Eastern Conference con un record di 7 vittorie, 13 sconfitte e 3 pareggi (24 punti)“.