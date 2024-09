Insigne in crisi a Toronto, i tifosi stroncano l'ex stella del Napoli, l'allenatore lo difende

Momento difficile per Lorenzo Insigne a Toronto. iI 33enne ex capitano del Napoli è nel mirino dei tifosi canadesi dopo l'ultima prestazione in Major League Soccer che ha portato la sconfitta in casa contro il DC United per 3-1. La squadra è ottava nella Eastern Conference e non sa se riuscirà a qualificarsi ai playoff.

Contro il DC United, Insigne è stato sostituito ad un quarto d'ora dalla fine e sui social molti tifosi hanno mostrato insoddisfazione per il suo rendimento. Qualcuno ha fatto il paragone con Giovinco, ‘Formica Atomica' che ha lascaito un dolce ricordo a Toronto, vincendo il primo titolo di sempre. "Insigne non è un leader in questa squadra – ha scritto un tifoso – Quando avevamo Seba sapeva cambiare la partita da solo, Insigne non ci riesce".

Insigne col Toronto ha segnato 14 gol in 50 partite di MLS da quando e 4 reti in 19 presenze quest'anno (uno bellissimo con Charlotte, però non va in gol da 9 partite, l'ultima rete il 15 giugno). L'x stella del Napoli aveva realizzato tre gol nelle sue ultime tre presenze, ma non in Major League (doppietta nella sconfitta in Leagues Cup contro l'Inter Miami e gol partita contro il Forge nel campionato canadese).

"Trovare il fondo della rete è quello che vuoi che facciano i tuoi DP. Ecco perché sono i grandi giocatori. Gol e assist sono lo standard a cui si ritengono abituati. ‘Lo' deve dare il massimo in queste prossime otto partite. E lo sa, è per questo che è venuto. È venuto per vincere e deve essere al suo massimo livello". Il campo ha detto altro, ma Toronto è ancora in corsa per i playoff: servirà il miglior Insigne", aveva detto tecnico John Herdman, prima del match poi perso contro il Dc United.

Lo stesso mister ha sottolineato che Insigne è affetto da una forma di pubalgia. «Ha avuto una pre-stagione molto difficile, e quando aveva iniziato a ritrovare il ritmo si è infortunato contro Atlanta (stiramento a una coscia, era marzo, ndr) . Da lì ha iniziato ad avere diversi dubbi in testa, ma ora si sta di nuovo divertendo a giocare».

