Insulti razzisti a un calciatore del Real Madrid, tifoso condannato a 1 anno di carcere

Insulti razzisti a Vinicius e Chukwueze, tifoso condannato a 1 anno di carcere

Una persona è stata condannata a dodici mesi di reclusione, con pena sospesa, e a tre anni di divieto di accesso agli stadi, noto come Daspo, per aver pronunciato commenti razzisti contro Vinicius e Chukwueze, all'epoca calciatori del Villarreal, quasi due anni fa in Spagna. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Palma di Maiorca. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale sul sito del Real Madrid.