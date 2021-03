Inter al fondo arabo di bin Salman? Macché: spunta l'offerta di Fortress sul tavolo di Suning

Inter, da Fortress 250 milioni con Suning al comando

La corsa all'Inter regala colpi di scena. Dopo le voci delle scorse ore che davano gli arabi del fondo Pif (Saudi public investment Fund) di Mohammad bin Salman in lizza per il club nerazzurro, le ultime indiscrezioni in realtà parlano di una concreta offerta avanzata dagli americani del fondo Fortress. Siamo ancora in fase preliminare, ma secondo il Sole 24 Ore si pensa a due rate per un totale di 250 milioni, forniti tramite finanziamenti ibridi, da immettere entro la fine di marzo. Zhang ci pensa.

Una soluzione che permetterebbe a Suning di incassare liquidità e restare azionista di controllo dell'Inter. Festeggiando così uno scudetto che sembre sempre più vicino giornata dopo giornata (ora il vantaggio sul Milan è di sei punti con il confronto diretto anche a favore).

E Bc Partners? Il manager Nikos Stathopoulos nei giorni scorsi era stato chiaro: "Stiamo valutando di investire nello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli". Il fondo ha messo sul piatto di Suning 750-800 milioni per rilevare l'Inter, ma non ci sono avvisaglie di rilanci. In Cina, sta lavorando alla cessione anche la banca d'affari Citic, che ha due possibili investitori in ballo.