Inter che colpo: arrivano 85 milioni nelle casse dei nerazzurri

Inter, partnership pluriennale con Zytara Labs da 85 milioni. Con Socios.com e Lenovo, gli sponsor di maglia assicurano al club nerazzurro ben più dei 30 milioni a stagione che erano l'obiettivo fissato dopo la chiusura del rapporto con Pirelli durato 26 anni.

FC Internazionale Milano e Zytara Labs hanno annunciato oggi la sigla di un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di 85 milioni, con il supporto di DigitalBits Foundation. Come parte di questa partnership, informa una nota, DigitalBits diventa "Official Global Cryptocurrency" e Zytara diventa "Official Global Digital Banking Partner" dell'Inter.

L'Inter utilizzera' la blockchain di DigitalBits al fine di integrare e accettare la criptovaluta XDB per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell'Inter. I partner utilizzeranno questa tecnologia blockchain per creare figurine digitali dei giocatori e pezzi da collezione digitali NFT (non-utility tokens) destinati a un pubblico globale. L'accordo prevede che Zytara lavorera' assieme al club nerazzurro per sviluppare ulteriormente l'app per dispositivi mobili dell'Inter, attualmente disponibile nell'App store di Apple e nello store Google Play, con l'obiettivo di integrare la tecnologia banking digital-first di Zytara in un'esperienza di acquisto coinvolgente e brandizzata. Questo, si afferma, mira a consentire agli utenti di tutto il mondo di iscriversi ai servizi di banking e ad effettuare il login al proprio account Zytara in maniera fluida direttamente dalla app dell'Inter e consentira' inoltre di accedere ai prodotti in criptovaluta. L'app dell'Inter diventera' il mezzo privilegiato per acquistare i biglietti per tutte le partite casalinghe del club, rendendo l'app il punto di accesso per mettere in relazione i tifosi dell'Inter di tutto il mondo.

Come gia' annunciato, il brand DigitalBits sara' 'sponsor di manica' dei nerazzurri. Il logo della criptovaluta comparira' su tutte le divise dell'Inter, della prima squadra maschile e femminile, della squadra Primavera e delle squadre giovanili, in occasione di tutte le gare ufficiali nazionali e internazionali. Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a far parte dell'ecosistema DigitalBits che sara' anche il nostro nuovo sleeve sponsor. L'accordo riflette la volonta' dell'Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica. Se le esperienze digital-first sono fondamentali per tutte le societa' sportive, la nostra partnership punta piu' in alto. Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico piu' giovane e digitalmente piu' avanzato". Al Burgio, Founder di Zytara e della blockchain DigitalBits, ha affermato: "Questa partnership con l'Inter, cosi' come la sua storia, si fonda sull'eccellenza. Questa collaborazione fara' dell'Inter uno dei club piu' tecnologicamente avanzati e piu' all'avanguardia a livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con i Campioni d'Italia in carica e con un club dalla storia cosi' ricca".