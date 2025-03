Inter, infortunio per Lautaro. Torna dalla Nazionale. Derby a rischio

Nuova tegola per l'Inter che deve fare i conti con l'infortunio di Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro ha infatti lasciato il ritiro della nazionale dell'Argentina a causa di un problema al bicipite femorale della coscia destra. L'entità dell'infortunio è stata valutata subito dai medici della nazionale che hanno liberato il giocatore lasciandolo così rientrare in Italia. Dalle prime notizie che arrivano dal sud America sembra che il problema sia di lieve entità ma saranno gli esami che verranno effettuati a Milano domani a dare l'esatta entità dell'infortunio e quindi i tempi di recupero.

La sensazione è che Lautaro salterà la partita di campionato del 30 marzo in casa con l'Udinese e la sfida di andata di Coppa Italia contro il Milan. La speranza di Inzaghi è che possa recuperare in tempo per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco del l'8 aprile.

Da settimane Lautaro, che stava vivendo un periodo di forma incredibile dopo una partenza stagione stentata, aveva risentimenti ed affaticamenti, per questo Inzaghi ne gestiva il minutaggio con molta cura anche se l'accavallarsi di sfide importanti di Campionato e Champions ha tolto grosse possibilità di recupero e riposo. Di sicuro si tratta dell'ennesimo problema medico per l'Inter che in questa stagione ha avuto un numero di infortuni da record, siamo a quota 46 ad oggi, dovuti ad una preparazione affrettata e ad una stagione molto impegnativa per i nerazzurri unici ad essere in corsa su tutti i fronti.