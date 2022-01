Inter-Juve, Bedy Moratti: “Sogno un 6-0”. I bianconeri: "Come Luca Telese?"

Bedy Moratti agita la Supercoppa sognando un "cappotto" ai bianconeri

La fortissima rivalità tra Inter e Juventus si traduce anche nella provocazione lanciata da Bedy Moratti, sorella dell’ex patron nerazzurro Massimo. Anche se i Moratti da tempo hanno ceduto la società, sono sempre legati sentimentalmente alla squadra che fu portata ai massimi livelli dal capostipite Angelo Moratti. E sono proprio parole da tifosa quelle che Bedy Moratti usa in un'intervista rilasciata a “Il Giornale”, parlando della Supercoppa italiana Inter-Juve di mercoledì 12 gennaio: "Loro sono sempre fortissimi, avversari pericolosissimi, non so se giocherà Chiellini ma lui è il più bravo. Noi siamo forti e anche loro, ma ora meno di noi. Sogno un 6-0 alla Juve, sarebbe fantastico, sono quelle cose che sai non avverranno mai e proprio per questo ti fanno guardare sempre avanti".



Il precedente di Roma-Juve e la rissa Luca Telese-Lapo Elkann

I tifosi bianconeri sui social hanno scelto la via dell’ironia per rispondere all’intervista di Bedy Moratti, sperando che porti fortuna come il post di Luca Telese in occasione di Roma-Juve. Tifoso del Cagliari, ma simpatizzante della Roma (e non certo della Juve), il giornalista sul 3-1 per la squadra di Josè Mourinho ha messo in Rete uno sfottò nei confronti dei bianconeri, che però poi hanno vinto 3-4. A risultato ribaltato, molti fan della Juve hanno ironizzato sul post di Telese. Tra questi anche Lapo Elkann, che però ha suscitato una reazione molto piccata da parte di Telese.