Inter-Juventus 1-0, decide l'autogol di Gatti. Allegri: "Mettiamo da parte questa settimana negativa"

Juventus, Allegri: "Mettiamo da parte questa settimana negativa. Dobbiamo ripartire con l'Udinese'

"LInter si è presa il match point Scudetto? Non lo so se se l'è preso, noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, stasera è stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte. Il primo tempo è stato bloccato, loro hanno fatto questo gol, c'è stata un'occasione di Thuram a campo aperto, la stessa che abbiamo avuto noi con Vlahovic. Loro hanno gestito di più la palla nel primo tempo, nel secondo la partita si è spaccata, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, è stata più divertente da vedere, poi loro hanno grande qualità, quando ripartono hanno precisione", spiega il tecnico della Juventus Max Allegri a Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "Noi su questo dobbiamo assolutamente migliorare, però non ho da rimproverare niente ai ragazzi, solo da complimentarmi per quello che hanno fatto. Ora bisogna mettere da parte questa settimana che è stata negativa, che nell'arco della stagione c'è sempre, bisogna ridurla a una settimana e ripartire con l'Udinese".

Inter, Thuram, 'Scudetto più vicino? Ci sono ancora tante partite dure'

“Era una partita molto importante, siamo molto felici di aver vinto. Il gol non è mio, è della squadra, ci aiuta a prendere i 3 punti e siamo molto felici. Scudetto più vicino? Ci sono ancora tante partite dure, abbiamo preso 3 punti contro un avversario difficile". Lo ha detto l'attaccanbte dell'Inter Marcus Thuram a Dazn dopo il successo sulla Juventus. "Tutte le squadre sono forti, l'Inter è molto forte, proviamo a fare il nostro meglio ogni partita. Gruppo unito? Amiamo giocare assieme, soffrire assieme, ci piace giocare insieme", ha aggiunto l'attaccante. Uscendo dal campo Thuram, sostituito da Arnautovic nel finale, si è preso un cartellino giallo dall'arbitro Maresca: papà Lilian ti bacchetterà? "Ma no, tanto ci sono abituato (ride, ndr). So che lui è allo stadio, adesso andiamo a cena assieme".

(foto Lapresse)



Inter-Juventus 1-0, autogol di Gatti e fuga scudetto per i nerazzurri

L'Inter si aggiudica il big match 'scudetto' contro la Juventus 1-0 a San Siro, grazie all'autogol di Gatti e vola a 57 punti, +4 sui bianconeri e con una gara da recuperare (il 28 febbraio a san Siro contro l'Atalanta). Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata, Inter e Juventus hanno dato vita ad una sfida intensa con la squadra di Inzaghi che ha trovato con maggiore continuità la via della porta trovando almeno due superparate di Szczesny. Con questo ko la Juve resta ferma a 53 punti a +4 sul Milan terzo.

Per il big match con la Juve Inzaghi non rinuncia alla coppia d'attacco Lautaro Martinez-Thuram, con Dimarco e Darmian sulle fasce e Calhanoglu in cabina di regia. Acerbi con Bastoni e Pavard davanti a Sommer. Allegri, invece, in attacco sceglie la coppia Vlahovic-Yildiz con Kostic e Cambiaso sulle corsie esterne. Rientra Rabiot a centrocampo.

Match equilibrato e intenso, con l'Inter che nella prima parte tiene maggiormente il possesso del pallone, anche se sono poche le conclusioni a rete. Al 18' Dimarco da posizione defilata, servito da Pavard, calcia al volo ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al 19' rimessa laterale lunga di Darmian, con Thuram che prolunga di testa, per Lautaro la cui conclusione è murata da Cambiaso. La Juve non trova la via per cercare la rete e al 25' ancora Inter pericolosa. Sul cross rasoterra di Dimarco, Thuram perde l'attimo per il tiro ma è decisiva la chiusura in scivolata di Bremer. Il break bianconero arriva al 31' con un inserimento di McKennie che smista per Vlahovic in area ma il serbo sbaglia il controllo e Pavard lo ferma. Al 37' l'Inter passa in vantaggio: cross di Barella in area, ci prova Pavard in sforbiciata, palla che va verso Thuram ma è Gatti a deviare di petto nella propria porta, per l'1-0.

(foto Lapresse)



Ad inizio ripresa la musica non cambia con i nerazzurri che continuano a spingere. Al 56' Barella allarga verso sinistra per Dimarco che incrocia il tiro ma non inquadra la porta. Un minuto dopo ancora pericolosa la squadra di Inzaghi. Al 57' Calhanoglu raccoglie una corta respinta di Bremer e conclude verso la porta colpendo il palo esterno. E' sempre Inter in pressing e Gatti salva su Lautaro Martinez. Juve pericolosa al 60' con un tiro-cross di Kostic, ma Mkhitaryan allontana la minaccia e l'Inter riparte in contropiede con Thuram che prova a servire Dimarco al centro dell'area anziché calciare verso lo specchio. Gara ora più aperta con la Juve che cerca con insistenza il pari e l'Inter che prova a chiuderla.

Al 63' va Yildiz dalla bandierina, sponda di Bremer per Vlahovic che in rovesciata conclude di poco alto. Sono continui i ribaltamenti di fronte con Calhanoglu che prova dal limite ma il tiro termina alto. Dopo un'altra occasione per Lautaro non sfruttata, la Juve va vicina al pari: al 67' ci prova Gatti dal limite con un tiro potente che esce di poco alla destra di Sommer. Sull'ennesimo cambio di fronte, occasione monumentale al 69' per l'Inter con Dimarco che pennella in area per Barella, colpo al volo di destro ma è prodigiosa la risposta di Szczesny che salva la Juve.

La squadra di Allegri spinge con insistenza alla ricerca del pari ma si espone alle ripartenze dell'Inter. All'87' arriva un'altra occasione clamorosa per i nerazzurri, con due nuovi entrati, Dumfries che mette al centro per Arnautovic che solo in area batte a colpo sicuro ma trova uno Szczesny superlativo che devia con la mano di richiamo. Nei 5' di recupero concessi dall'arbitro Maresca, la Juve prova a salire per gli assalti finali ma non trova il gol, con l'Inter che compie la prima fuga scudetto.

INTER-JUVENTUS 1-0

Reti: 37’ aut. Gatti

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (43’ st De Vrij); Darmian (28’ st Dumfries), Barella (43’ st Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (28’ st Carlos Augusto); Thuram (32’ st Arnautovic), Martinez (C). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Juventus: Szczesny; Gatti (43’ st Alex Sandro), Bremer, Danilo (C); Cambiaso (43’ st Miretti), McKennie (45’ st Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (21’ st Weah); Yildiz (21’ st Chiesa), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Djaló, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I)

Recupero: 1’ pt, 5’ st