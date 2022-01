Inter-Juventus tv: dove vederla? Canale 5? Sky? Dazn? Ecco come seguirla

Inter-Juventus tv e streaming: dove vedere la Supercoppa italiana

Inter-Juventus: va in scena il derby d'Italia (al pari di Milan-Juventus) a San Siro e si assegna la Supercoppa Italiana. I nerazzurri vincitori dello Scudetto contro i bianconeri che hanno vinto la Coppa Italia. Max Allegri e il popolo juventino soffrono per la brutta notizia sul grave infortunio di Federico Chiesa (più altri indisponibili). Simone Inzaghi può contare sulla migliore formazione possibile. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Perisic sugli esterni, a centrocampo Calhanoglu con Brozovic e Barella. In attacco torna Dzeko in coppia con Lautaro. Inter-Juventus dove vederla, guida veloce per seguirla in tv e streaming.

Inter-Juventus tv su Canale 5

Inter-Juventus andrà in diretta tv mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.00, in esclusiva assoluta. Per il grande evento Mediaset prevede uno studio in diretta da San Siro con la conduzione di Monica Bertini con ospiti Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino. Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio è prevista una staffetta tra le sue reti principali.

Inter-Juventus tv: prepartita su Italia 1

Su Italia 1, al termine dell’incontro di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia (calcio d’inizio ore 17:30), l’ampio prepartita, mentre su Canale 5 il postpartita di Inter-Juventus con la premiazione, i commenti, le interviste e le moviole con Graziano Cesari.

Inter-Juventus su Canale 5: i telecronisti

La telecronaca della partita di Inter-Juventus, in onda alle 21:00 su Canale 5, è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Marco Barzaghi, Gianni Balzarini, Alessio Conti, Angiolo Radice e Daniele Miceli.

Inter-Juventus streaming

Prepartita, partita e postpartita di Inter-Juventus sono anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sportMediaset.it

Inter-Juventus probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella; Perisic, Dzeko, Lautaro. All Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala. All. Allegri.