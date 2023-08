Inter, Lautaro affonda l'Egnatia. Ma i social: "Simulazione vergognosa". VIDEO

Inter-Egnatia, Lautaro fa polemica sul web: "Simulazione vergognosa"

Lautaro affonda l’Egnatia, ma fa esplodere le polemiche. Nell’ultima amichevole precampionato dell’Inter di Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno vinto 4 a 2 contro la squadra albanese ribaltando per ben due volte il risultato di svantaggio.

A svoltare la partita è stato proprio il capitano dell’Inter, ma la sua prestazione ha destato scalpore non tanto per le reti segnate, quanto per le modalità con cui ha conquistato il calcio di rigore.

Sul punteggio di 2-2, infatti, l'argentino è entrato nell'area avversaria palla al piede: intervento sull'attaccante che, pur non venendo praticamente toccato, cade in terra reclamando calcio di rigore e venendo, per di più, accontentato dal direttore di gara. Dal dischetto si è presentato proprio Lautaro, che ha così portato in vantaggio i suoi.