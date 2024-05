Inter-Lautaro rinnovo (quasi) fatto: la svolta. Le cifre dell'accordo

Cambio di marcia nella trattativa legata al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. Si profila la fumata bianca tra le parti per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 9,5 milioni a stagione più bonus (che permetteranno di superare quota 10), rivedendo qualcosa sui diritti d'immagine.

La prossima settimana l'agente Alejandro Camano ha ricevuto incarico dal giocatore - sempre più uomo simbolo e bandiera del club - di incontrare i dirigenti nerazzurri per comunicare la volontà di scendere rispetto alle richieste iniziali e definire il nuovo quadro che dovrebbe dipingere l'attaccante argentino ed Mvp del campionato di serie A sempre più di nerazzurro. Il nuovo matrimonio tra Lautaro Martinez e l'Inter avrà scadenza nel 2029 (rispetto all'attuale contratto che arriva a giugno 2026).

Chi resta (a lungo) e chi torna per ripartire a breve: Joaquin Correa è sul mercato. Tornerà all'Inter dopo un anno non a Marsiglia e ne ha ancora uno di contratto. Lo vogliono River Plate, Estudiantes e Corinthians, ma, secondo Tuttosport, non è da escludere un accordo tra le parti per una risoluzione contrattuale così da liberare il monte ingaggio da uno stipendio da 6 milioni al lordo.