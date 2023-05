Inter-Milan dove vederla: Canale 5 o TV8? Sky o Prime Video? FORMAZIONI

Inter-Milan tv e streaming: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky. Dove vederla

Il Milan cerca una rimonta difficilissima contro l'Inter: deve vincere con 3 gol di scarto o con due sperando nei rigori. Derby di Champions League, ci siamo: in palio la finale che si giocherà a Istanbul sabato 10 giugno contro Real Madrid o Manchester City. Inter-Milan dove vederla, tv e streaming: guida veloce per seguire la semifinale di Champions.

Inter-Milan tv, Canale 5

Il derby di semifinale di Champions Inter-Milan va diretta tv in chiaro martedì 16 maggio dalle ore 21 su Canale 5 e in pay tv sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Inter-Milan dove vederla in streaming

Inter-Milan diretta streaming su Sport Mediaset, Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Inter-Milan telecronaca Canale 5

Telecronaca del derby di Champions League Inter-Milan su Canale 5, Mediaset Inifnity, Sport Mediaset affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Inter-Milan telecronaca Sky

La telecronaca di Inter-Milan su Sky, SkyGo e Now sarà di Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Andrea Paventi.

Inter-Milan formazioni

Nel Milan Stefano Pioli recupera Rafael Leao e Krunic: il bosniaco farà coppia con Tonali in mezzo al campo, con Brahim Diaz trequartista e Saelemaekers sulla destra. In difesa è ballottaggio tra Thiaw e Kjaer in difesa. Nell'Inter Simone Inzaghi punta sulla coppia che ha demolito i rossoneri nel derby d'andata: Dzeko-Lautaro, sapendo di avere un Lukaku in forma pronto a subentrare. A centrocampo Calhanoglu, con Mkhitaryan mezzala e Brozovic come Big Rom che può essere utile a partita in corsa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.