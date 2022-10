Barcellona-Inter dove vederla: Amazon Prime Video? Sky? Mediaset Infinity?

Barcellona-Inter dove vederla in tv e streaming

Barcellona-Inter sarà il piatto forte della quarta giornata di Champions League: il match del Camp Nou si gioca mercoledì 12 ottobre alle 21 e pesa tantissimo nella volata per il secondo posto del gruppo C che vale la qualificazione agli ottavi di finale. La classifica racconta di un Bayern Monaco schiacciasassi che comanda il girone con 9 punti, Inter a 6, Barcellona a 3 e Viktoria Plzen a 0. Il Barça vuole prendersi una rivincita dopo la sconfitta per 1-0 di San Siro con le polemiche blaugrana per l'arbitraggio (in particolare per il mani di Dumfries nel finale: qui la moviola). Barcellona-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire il match dei nerazzurri.

Barcellona-Inter tv e streaming dove vederla? Amazon Prime Video

Barcellona-Inter in tv (tramite smart tv) e streaming sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Al match si potrà accedere anche con Sky Q: attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Barcellona-Inter telecronaca e commento tecnico

Barcellona-Inter sarà raccontata con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini su Amazon Prime Video. Alessia Tarquinio e Fernando Siani in cronaca. Lo studio del match di Champions al Camp Nou sarà a cura di Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf.

Barcellona-Inter tv e streaming post match

Barcellona-Inter nel post partita oltre che su Amazon Prime Video verrà raccontata anche su Mediaset Infinity+ con un'ampia sintesi. In studio con Benedetta Radaelli, Alessandro Altobelli, Giuseppe Incocciati e Mino Taveri. Approfondimenti sul match anche con Champions League Show in onda su Sky Sport: in studio Anna Billò con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Barcellona-Inter probabili formazioni

Simone Inzaghi deve ancora rinunciare a Lukaku e punta su Dzeko (reduce dalla doppietta decisiva nella vittoria contro il Sassuolo) e Lautaro Martinez. Calhanoglu e Mkhitaryan a sostegno delle due punte e Onana confermato in porta.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi