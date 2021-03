Inter, ufficiale: nuovo caso di covid. Positivo un super titolare

Inter anche Handanovic positivo al Covid

Nuova tegola per l’Inter e Antonio Conte. Dopo D’Ambrosio, è risultato positivo al Covid anche Samir Handanovic. “

Handanovic positivo al Covid. Nuovo caso all'Inter dopo D'Ambrosio

Samir Handanovic e' risultato positivo al Covid-19. Lo comunica l'Inter. Il portiere nerazzurro aveva effettuato il test nella mattinata di oggi. Il giocatore e' gia' in quarantena presso la propria abitazione. Secondo caso in seno all'Inter dopo quello di Danilo D'Ambrosio. La situazione del gruppo squadra resta monitorata fino all'immediata vigilia della sfida con il Sassuolo di De Zerbi in programma sabato sera a San Siro.

📑 | COMUNICATO



Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi 👇https://t.co/6yoNpgCB1G — Inter (@Inter) March 17, 2021

Inter, Antonello negativo e Beppe Marotta ancora positivo al covid

L'Inter è in isolamento fiduciario e ci resterà per 14 giorni. Le buone notizie arrivano dai dirigenti: negativizzati l'ad Antonello, l'avvocato Capellini, il ds Ausilio, il vice Baccin e il membro dello staff tecnico che avevano contratto il Covid dopo il derby vinto contro il Milan. Ancora positivo l'ad Beppe Marotta.