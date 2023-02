Inter-Porto dove vederla in tv: Sky, Canale 5, Infinity, Prime Video? Le news

Inter-Porto dove vederla in tv e streaming

L'Inter si tuffa in Europa: esame ottavi di finale di Champions League per la squadra allenata da Simone Inzaghi reduce da un grande autunno europeo (eliminato il Barcellona nel Gruppo C). L'avversario è ostico: il Porto allenato dall'ex nerazzurro Sergio Conceiçao. Andata a San Siro mercoledì 22 febbraio alle 21, ritorno in terra lusitana il 14 marzo. Il sogno è di tornare ai quarti di Champions, traguardo che la squadra milanese non raggiunge dal 2011, l'anno successivo al Triplete. Inter-Porto dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire il match di Lautaro Martinez e compagni.

Inter-Porto dove vederla in tv: Sky, Canale 5, Infinity, Now?

Inter-Porto non andrà in diretta tv su Sky Sport (attenti all'indiscrezione bomba su TV8 e la Champions nel prossimo futuro), né Canale 5 e niente streaming su Mediaset Infinity, Now e SkyGo

Inter-Porto dove vederla in tv e streaming: Prime Video

Inter-Porto sarà trasmessa in diretta esclusiva mercoledì 22 febbraio alle 21 su Prime Video (che nel frattempo ha siglato un accordo con l'Uefa per la Champions futura, leggi qui) visibile sulla smart tv e ovviamente in streaming.

Inter-Porto su Prime Video: telecronaca

La partita tra Inter e Porto in diretta su Prime Video avrà la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Porto probabili formazioni

Lukaku o Dzeko al fianco di Lautaro Martinez: questo è il grande dubbio del pre-partita di Inter-Porto: Inzaghi sembra essere orientato su Big Rom, ma la scelta ancora non è ufficiale. Darmian è in vantaggio su Dumfries a destra, mentre tornano Skriniar e Onana,

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu ; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Toni Martinez.