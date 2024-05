Inter, Oaktree scrive ai tifosi: "Successi duraturi". Inzaghi incontra il fondo

Inter, Oaktree scrive ai tifosi: "Successi duraturi e dentro e fuori campo"

Oaktree inaugura la sua era alla guida dell'Inter con un messaggio ai tifosi attraverso la stampa. Il fondo americano ha preso spazi sui principali quotidiani nazionali per ribadire il suo impegno nei confronti del club: "Garantiremo la stabilità e contribuiremo al successo del club".

INTER, LA LETTERA DI OAKTREE AI TIFOSI

A tutti i tifosi Nerazzurri,

Oggi segna l'inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società.Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell'Inter; apprezziamo grandemente l'eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte del successo duraturo dei Nerazzurri. Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento nel corso degli ultimi tre anni abbia contribuito a sostenere i recenti successi del Club. Non vediamo l'ora di collaborare a stretto contatto con l'attuale gruppo dirigente per continuare a costruire sullo slancio della storica seconda stella. Per questo motivo, siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del Club dentro e fuori dal campo. Forza Inter sempre! Oaktree

Inter, Inzaghi: "Martedì incontro Oaktree e capirò i programmi. Rinnovo? Vedremo il da farsi..."

“Le parole di Marotta sono una grande testimonianza. Ringrazio la famiglia Zhang, ho avuto un bellissimo rapporto con Steven in questi tre anni. Martedì conoscerò questa nuova società che è molto ambiziosa e vuole fare molto bene per l’Inter”, le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio di Verona che ha chiuso la stagione dell'Inter.

Vertice dunque tra le nuova proprietà e l’allenatore per presentare il progetto. "La parola d’ordine rimarrò “autofinanziamento” e questo sarà chiarissimo nell’incontro che si terrà la prossima settimana a Milano. Tuttavia ci sarà da completare una rosa che ad oggi presenta comunque qualche lacuna e inoltre sarà anche l’occasione per confrontarsi su quello che in questo momento è punto chiave in casa Inter, ovvero il rinnovo di Lautaro Martinez e le possibili eventualità sulla fumata bianca", scrive calciomercato.com. Poi, più avanti, "bisognerà affrontare il discorso rinnovo anche con lui, probabilmente partendo dal presupposto che questa volta un contratto annuale non sarà sufficiente per renderlo felice".

Intanto l'allenatore dell'Inter sul suo rinnovo e quello di Lautaro dopo il match di Verona ha spiegato: “No, perché so che società abbiamo. Ci sono grandi dirigenti che daranno continuità a questa squadra. Poi sul mio rinnovo ci incontreremo e vedremo il da farsi”. Le mosse dell'Inter sul mercato. "Il calciomercato è imprevedibile, ma sicuramente cambieremo meno dello scorso anno. Ho dei dirigenti forti che non stanno mai fermi e lavorano. Ora è giusto riposarsi". Il premio come miglior allenatore della stagione: “Fa piacere, al di là dei premi individuali che sono sempre importanti e che condivido con staff, giocatori e società, la cosa importante è vincere quelli collettivi. È stato un bellissimo percorso, iniziato il 13 luglio. Ora cercheremo di riposare come giusto che sia per ripartire nel migliore dei modi”.