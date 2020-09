Inter, pokerissimo a Benevento: 5-2. Antonio Conte strapazza Pippo Inzaghi

Nel recupero della prima di serie A, il Benevento affonda sotto i colpi dell'Inter di Conte. Il match recupero della prima giornata vede i nerazzurri imporsi con un netto 5-2 al Vigorito, con la squadra di Inzaghi che non è mai stata in grado di opporsi a Lukaku e compagni. Per i nerazzurri doppietta di Lukaku e gol di Gagliardini, Hakimi e Lautaro, non è servito al Benevento la doppietta di Caprari. L'Inter sale a 6 punti e il Benevento resta fermo a 3. E' proprio l'attaccante belga a sbloccare il risultato dopo appena 30 secondi. Tutto nasce da una straordinaria fiondata di Kolarov che trova Hakimi, scambio in corsa con Sanchez e cross basso per il tocco ravvicinato vincente di Lukaku. L'Inter mantiene il controllo del gioco con il Benevento annichilito. Al 24' arriva il raddoppio. Protagonista ancora Hakimi che mette un cross lunghissimo su Young che di piatto invita al tiro Gagliardini, che di collo sinistro batte ancora Montipò. Passano quattro minuti e arriva il tris nerazzurro: al 28' Montipò sbaglia il passaggio, con Gagliardini che serve Lukaku che praticamente solo infila la palla nell'angolino per la doppietta personale e il 3-0. Al 33' il Benevento accorcia le distanze grazie ad un errore in disimpegno di Handanovic che serve Caprari che dal limite trova l'angolino. La reazione della squadra di Conte non si fa attendere e al 42' cala il poker: cross basso di Young su cui si getta Lukaku che sfiora il pallone, alle sue spalle Letizia appena entrato stoppa la palla e la apparecchia per Hakimi che da due passi sigla la rete dell'1-4.

Ad inizio ripresa, al 49' il Benevento prova a mettere paura all'Inter con Moncini che riceve da Caprari e scarica un gran diagonale che colpisce il palo. L'Inter ha abbassato i ritmi e rischia ancora al 53': errore di Barella, da poco entrato al posto di Vidal, e Schiattarella lancia Moncini, ma Handanovic in uscita fuori area sventa. Al 64' la squadra di Inzaghi si rende ancora pericoloso con un diagonale in corsa di Letizia respinto corto con un balzo di Handanovic, poi Lapadula manca il tap-in. Conte cambia e al 65' inserisce forze fresche, con Lautaro, Brozovic e Perisic che rilevano Lukaku, Sensi e Young. Al 70' Gagliardini con una bordata da dentro l'area colpisce la traversa e al 71' Lautaro Martinez firma il quinto gol. Un pallone recuperato con un dubbio intervento consente a Sanchez di allungare per Lautaro che dal limite prende la mira e infila l'angolino opposto. Al 73' percussione centrale di Sanchez, Montipò in uscita lo frena, tira poi Lautaro ma un mani di Tuia blocca il pallone ma Piccinnini e il Var non propendono per il penalty e al 76' il Benevento va ancora a segno: Lapadula controlla sulla destra e mette un pallone basso in mezzo, velo di Hetemaj e Caprari - indisturbato - infila nell'angolino opposto la rete del 2-5. Nel finale si aprono grandi spazi da entrambe le parti. Volata in campo aperto di Hakimi, assist per Perisic che a porta vuota mette fuori. Al'84' ancora un errore dell'Inter con Lapadula che si presenta solo davanti ad Handanovic che resta in piedi e respinge. Un minuto dopo altra occasione per l'Inter con Sanchez che stoppa di petto, circondato da terra prova a servire Lautaro, tiro, rimpalli, e alla fine palla bloccata da Montipò. Al 90' ultima fiammata ancora dell'Inter con una invenzione di Eriksen che dal limite, vedendo il portiere fuori dai pali, calcia a palombella e colpisce la traversa.

BENEVENTO-INTER 2-5 TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio (1' st Foulon), Caldirola, Glik, Barba (37' pt Letizia); Schiattarella, Dabo (26' st Hetemaj), Ionita; Caprari, Insigne (1' st Tuia); Moncini (18' st Lapadula). A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Improta, Di Serio, Sau, Falque. Allenatore: Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini (36' st Eriksen), Vidal (7' st Barella), Young (20' st Perisic); Sensi (20' st Brozovic); Lukaku (20' st Lautaro), Sanchez. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, Dalbert, D'Ambrosio, Bastoni, Pinamonti. Allenatore: Conte

ARBITRO: Piccinini di Forlì

MARCATORI: 1' pt Lukaku (I), 24' pt Gagliardini (I), 28' pt Lukaku (I), 24' pt Caprari (B), 42' pt Hakimi (I), 26' st Lautaro (I), 31' st Caprari (B)

NOTE: Ammoniti: Schiattarella (B). Recupero: 2' e 3'