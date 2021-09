Il lapsus di Conte: "Dumfries? Abbiamo preso il sostituto di Hakimi"

Inter-Real Madrid, Conte nel commentare l'arrivo di Dumfries al posto di Hakimi ha parlato come se fosse ancora l'allenatore dei nerazzurri

Antonio Conte dopo l'addio all'Inter è diventato opinionista Sky per la Champions League. Il tecnico salentino è stato chiamato a commentare Liverpool-Milan dallo stadio di Anfield ma dato il suo recente passato ovviamente gli è stata chiesta anche la sua opinione sulla partita d'esordio in Europa dei nerazzurri contro il Real Madrid. La squadra oggi guidata Simone Inzaghi ha dominato gran parte della partita ma è stata beffata nell finale dal gol di Rodrygo. Conte in ogni caso ha augurato all'Inter un felice proseguio della competizione e come ulteriore dimostrazione di attaccamento al club è caduto in un piccolo lapsus che avrà fatto sorridere i tifosi nerazzurri.

Inter-Real Madrid, la gaffe di Conte: "Dumfries? Abbiamo preso un calciatore e sostituto di Hakimi"

"Auguro all'Inter di fare grandi cose, negli ultimi due anni siamo stati un po' sfortunati in Champions. - ha detto Conte - C'è tanto affetto, sono stati due anni bellissimi e conservo bellissimi ricordi. Spero possa fare meglio di quello che abbiamo fatto noi". In seguito al tecnico è stato chiesto di commentare il mercato nerazzurro e in particolare Dumfries, chiamato a sostituire il partente Hakimi. Conte ha sottolineato che qualche panchina è servita" al giocatore marocchino oggi al PSG e nel rispondere alla domanda se Dumfries possa essere il suo degno erede ha parlato come se fosse ancora seduto sulla panchina dell'Inter. "Penso che abbiamo preso. Hanno preso, - si è corretto ridendo - un ottimo calciatore e sostituto di Achraf. Può diventare un top nel suo ruolo".