Inter-Sassuolo rinviata: focolaio covid, 4 positivi. E il recupero...

Inter-Sassuolo rinviata: Vecino e De Vrij, positivi al Covid dopo Handanovic e D'Ambrosio

Inter-Sassuolo rinviata per i casi Covid in seno alla squadra allenata da Antonio Conte: Stefan de Vrij e Matias Vecino ("I due nerazzurri sono gia' in quarantena presso la propria abitazione"), che vanno ad aggiungersi a quelli di Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic.

Inter, positivi anche de Vrij e Vecino: l'ATS blocca Inter-Sassuolo

L'Ats di Milano informata delle nuove positività in casa Inter, "ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attivita' della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedi' 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attivita', verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra"

Inter-Sassuolo rinviata, recupero il 7 aprile con Juventus-Napoli?

Prende quota la data di mercoledì 7 aprile per recuperare Inter-Sassuolo. Lo stesso giorno è in programma anche Juventus-Napoli, sfida della terza giornata del girone d'andata che venne rinviata e inizialmente data 3-0 a tavolino a favore di bianconeri (con punto di penalizzazione dei partenopei, prima che il Collegio di garanzia del Coni accogliesse il ricordo del club di Aurelio De Laurentiis cancellando le sanzioni e disponendo che il match si giocasse.