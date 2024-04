Inter scudetto nel derby col Milan (forse), ma addio al record della Juventus

Inter-Cagliari 2-2, addio record di punti in serie A della Juventus. Scudetto nel derby contro il Milan se...

L'Inter si accontenta del 2-2 nel posticipo del 32° turno a San Siro contro il Cagliari (due volte avanti con Thuram e Calhanoglu, due volte raggiunti prima da Shomurodov e poi da Viola). Non 'approfitta' del passo falso accusato poche ore prima dal Milan (3-3 sul campo del Sassuolo, Diavolo con la testa al ritorno di Europa League contro la Roma) che avrebbe potuto proiettarla a +16 sui cugini, mettendola in condizione di giocare il derby di lunedì 22 aprile con 2 risultati su 3 a favore nell'ottica di una festa scudetto al triplice fischio del direttore di gara. Invece restano 14 i punti di vantaggio (83 a 69) e per conquistare la seconda stella in casa del Diavolo Lautaro Martinez e compagni dovranno vincere la stracittadina (sarebbe il sesto derby consecutivo per la squadra di Inzaghi contro quella di Pioli).

Intanto il 2-2 contro il Cagliari dà una sentenza: l'Inter non potrà superare il record di punti della Serie A conquistato dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2012-2013 a quota 102 (anche vincendole tutte da qui alla fine potrà arrivare al massimo a 101). Una piccola delusione, ma ormai è partito il countdown per la grande gioia: la seconda stella sulle maglie dell'Inter.

Inter scudetto battendo il Milan. Inzaghi: "Seconda stella nel derby? Ci farebbe piacere"

Nel derby servirà vincere per lo Scudetto. Quanto darebbe lustro da 0 a 10 al cammino nerazzurro vincere la seconda stella lunedì? “Ci farebbe piacere. Ci prepareremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere ma prepareremo un grandissimo derby per farlo nel migliore dei modi. Se ci riusciremo bene, altrimenti ci saranno altre partite. Giocheremo con una squadra che ha fatto un ottimo percorso e vuol dare il meglio davanti ai suoi tifosi”, ha detto Simone Inzaghi al termine del pareggio dell'Inter contro il Cagliari.

Anche nella peggiore ipotesi di sconfitta contro il Milan, a Lautaro e compagni basterebbero poi 5 punti per raggiungere il traguardo tricolore: i rossoneri infatti possono al massimo arrivare a quota 87 (in caso di arrivo a pari punti non contano i confronti diretti, ma in ottica scudetto c'è lo spareggio).