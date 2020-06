Inter, Skriniar: oltre il danno la beffa, dopo la squalifica arriva la multa

Dopo la squalifica di tre giornate per offese e bestemmie contro l'arbitro Massa, per Milan Skriniar c'è anhce la beffa. Il difensore nerazzurro - che salterà Parma, Brescia e Bologna - è stato multato per 100 mila euro come da regolamento interno del club, per il cattivo comportamento tenuto sul terreno di gioco. Comunque un giocatore corretto in campo e non cattivo, come riportano i dati: solo quattro espulsioni in carriera (due dirette e due per doppio giallo) in 261 partite giocate finora nella sua carriera dalla stagione 2011/12.

Leggera emergenza in difesa in vista della gara di Parma

Comunque un problema per Antonio Conte, anch'esso squalificato per una sola giornata. Il tecnico ex Juve sarà costretto a saltare la trasferta del Tardini contro il Parma: con D'Ambrosio e Godin non in perfette condizioni fisiche e Ranocchia appannato come si è visto contro il Sassuolo, in difesa non si può gridare all'emergenza ma neanche alla tranquillità. Dovrebbe essere l'uruguaiano comunque ad affiancare De Vrij e Bastoni nella consueta linea a tre.