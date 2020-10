Inter, Zhang lancia il nuovo (ricchissimo) sponsor cinese per il post Pirelli

L'Inter al lavoro per il nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli (l'accordo con la società di Marco Tronchetti Provera verrà rivisto in altre forme). Steven Zhang - che il 26 ottobre festeggerà due anni di presidenza - è al lavoro per chiudere un accordo importante dal punto di vista economico con l'azienda che metterà il suo nome sulle maglie nerazzurre. Possibile che il numero uno del club milanese vada in Cina dopo il derby con il Milan del 17 ottobre proprio per accelerare su questo fronte.

Inter, Hisense ed Evergrande: volata per il main sponsor post Pirelli

Nei mesi scorsi ci sono stati contatti altre aziende asiatiche (si è parlato anche di Samsung) e un paio di gruppi americani, ma al momento sono due i brand in pole position: Hisense ed Evergrande. Un'Inter che dunque si appresta a diventare ancora più 'cinese' e l'idea della proprietà è di chiudere un accordo per portare nelle casse societarie almeno 25-30 milioni a stagione. Già siglato invece l'accordo con Sdy Sports che sarà sponsor per l'Asia per il Gaming On Line.