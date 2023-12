Inter-Zhang, piano per il debito. Ma gli acquirenti chiamano Oaktree

Inter-Zhang, scudetto e piano per rifinanziare il debito

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha davanti un 2024 ambizioso per i colori nerazzurri: vuole condurre la squadra allo scudetto della seconda stella e nel frattempo lavora per tenere il club: obiettivo dunque rifinanziare il debito con Oaktree. Maggio sarà il momento caldo su entrambi i fronti. "Il 26 maggio 2024 finirà il campionato di Serie A. Il presidente dell’Inter Steven Zhang, per quella data, spera di portare a termine due obiettivi: il secondo scudetto con l’Inter, dal suo arrivo come azionista, e un altro target, questa volta finanziario. Fra soli cinque mesi, più o meno in contemporanea con la fine della massima serie calcistica, scade anche il maxi-debito contratto con il fondo americano Oaktree: 275 milioni prestati nel maggio 2021, lievitati a oltre 350 milioni per effetto degli interessi da pagare a scadenza", scrive Il Sole 24 Ore.

Zhang come si diceva è al lavoro con l'obiettivo di rifinanziare il prestito. "La cessione dell’Inter non è sul tavolo per ora, tranne super offerte, e al momento non ci sono trattative concrete con potenziali acquirenti, dopo il tentativo di Bc partners nel 2021 e qualche discussione con fondi del Golfo Persico. Anche in recenti incontri con Goldman Sachs, la banca di fiducia della famiglia cinese, sarebbe stato chiesto di costruire l’architettura finanziaria del nuovo prestito: Goldman avrebbe dato la disponibilità a rifinanziare, con una successiva sindacazione della nuova linea con grandi credit fund ed hedge fund", si legge sul Sole 24 Ore.

Inter, Oaktree contattata da potenziali nuovi acquirenti?

Nel frattempo "Oaktree sarebbe già stata contattata da potenziali nuovi acquirenti, nel caso il fondo californiano si trovasse a dover escutere il pegno sul club", spiega Il Sole.

Inter, Zhang e Suning rilanciano sul club. E le previsioni sui tassi di interesse inducono all'ottimismo

Ma in casa Suning c'è fiducia di portare a termine il rifinanziamento e rilanciare sul progetto Inter, che tra l'altro guarda a uno stadio di proprietà - Rozzano area indicata - e alla vetrina del Mondiale per Club Fifa a 32 squadre del giugno 2025. "Sul fronte dei tassi di interesse, la maggioranza degli analisti indica che il picco è stato raggiunto e sono prevedibili tagli da parte delle banche centrali nel 2024. Inoltre la recente sentenza della Corte Ue sulla Superlega, anche se in modo al momento del tutto teorico, sta facendo lievitare le valutazioni dei maggiori club europei sulla base di introiti prospettici superiori agli attuali. Le squadre italiane, fra cui l’Inter, hanno annunciato di non voler partecipare al nuovo format: tuttavia si è creata la sensazione che la torta futura da dividere stia diventando maggiore", spiega il quotidiano.