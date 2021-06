Italia-Belgio, i consigli di Paola Ferrari: "In campo Locatelli e Raspadori"

Paola Ferrari è il volto degli Europei che stanno esaltando i tifosi italiani… e non solo quello, a giudicare dal clamore mediatico che ha avuto il suo accavallamento delle gambe in stile Sharon Stone-Basic Instinct!

All’antivigilia dell’importantissima sfida per i quarti di finale tra Italia e Belgio, la giornalista fornisce i suoi consigli al c.t. Roberto Mancini: “Il Belgio finora ha vinto tutte le partite, ma ha preso più gol di noi”, ha detto in un’intervista a Radio Marte.

“C'è da rivedere il centrocampo, dove mi spiace che Verratti non ha convinto per via dell’infortunio, non è andato benissimo” e “c’è anche il discorso di Immobile, tra cui le voci trapelate su un famoso giornale sportivo, potrebbe esserci un po’ di tensione o un lieve risentimento”.

“Raspadori sarebbe la favola più bella” e “a Chiesa non rinuncerei, serve un po’ il momento magico in queste manifestazioni, lo vedo umile e sul pezzo. Locatelli anche, ha fatto cose straordinarie. Non credo molto nel doppio play, credo che i dubbi maggiori siano legati a Verratti. Spinazzola non si può togliere".

"E Insigne... ultimamente ne abbiamo parlato poco, nella seconda partita si è visto un po’ sottotono, ma la sua fantasia e il suo talento possono cambiare la partita. Mancini si trova davanti a scelte importanti. E sarà fondamentale fermare Lukaku. Sono un po’ un'ammalata di calcio e quindi mi diverto sempre. Ora di più, perché c’è l’Italia ed è diverso”.