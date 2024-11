Italia-Slovacchia, alle 17 la finale di Billie Jean King Cup di tennis

Finale BJKC di tennis, oggi alle 17 Italia-Slovacchia. Le info

Appuntamento con la srtoria quello che attende oggi le azzurre del tennis. Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Miriana Trevisan capitanate da Tatiana Garbin scenderanno oggi sull'indoor di Malaga (Spagna) per la finale della Billie Jean King Cup, di fatto la Coppa Davis Donne di tennis.

Una sfida attesissima conquistata con il successo un po' a sorpresa sulla Polonia della numero 1 al mondo, Iga Swiatek, grazie al punto decisivo nel doppio delle campionesse olimpiche, Errani-Paolini.

Il match avrà inizio alle ore 17 con i due singolari ed alla fine, in caso di pareggio, si disputerà il doppio decisivo.

IL PROGRAMMA

Non ancora definito l'ordine degli incontri. Sicuro l'impiego di Paolini nel secondo singolare, quello che spetta alla giocatrice ritenuta più forte, mentre la prima singolarista potrebbe rivedere ancora Lucia Bronzetti, brava nel suo esordio Davis con la Polonia. Ma non è escluso che la capitana Garbin possa cambiare le carte in tavola schierando la Cocciaretto.

Di sicuro nell'eventuale doppio la coppia è quella di sempre: Paolini-Errani.

TV

Il match sarà trasmesso da Sky ma anche da Supertennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre.