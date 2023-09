Ivana Icardi, la sorella di Mauro campionessa del mondo... per sbaglio. Spagna, gaffe incredibile

Ivana Icardi è diventata campionessa del mondo di calcio... senza neanche scendere in campo. La sorella di Mauro - nota modella, influencer con quasi un milione di followers su Instagram e scrittrice (ha scritto il libro 'Viaje de amor y soledad') - è stata protagonista di una gaffe involontaria da parte del governo spagnolo che l'ha premiata per il Campionato del mondo di calcio femminile vinto di recente dalla nazionale iberica.

Per lei la medaglia d'oro dell'Ordine Reale al Merito Sportivo. Si è trattato di uno scambio di persona: la destinaria non era Ivana Icardi, ma bensì Ivana Andrés Sanz, capitana della Spagna (il cui nome infatti non compariva nella prima stesura del comunicato del Ministerio de Cultura y Deporte, poi corretto con tanto di scuse alla calciatrice).

“Adesso voglio una medaglia solo per aver dovuto sopportare che tutti i miei amici e conoscenti si congratulassero con me più oggi che per il mio compleanno”, la divertente risposta social della sorella dell'ex attaccante di Sampdoria, Inter, Psg e attualmente stella al Galatasaray (che ha recentemente condotto, a suon di gol alla vittoria del campionato turco, trofeo che mancava dal 2019 al club di Istanbul).